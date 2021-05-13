الكاظمي يدعو الى حماية الشعب الفلسطيني

2021/05/13 | 21:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي برقية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر: بكل محبة نهنيء شعبنا والعالم الاسلامي والانسانية بحلول عيد الفطر المبارك الذي يأتي هذا العام وفي الضمير الانساني جرح من جرائم يواجهها شعبنا الفلسطيني الاعزل في القدس وقطاع غزة.

واضاف: ‏ندعو الى ان تجتمع كلمة العرب والمسلمين ومحبي السلام في العالم لحماية شعبنا الفلسطيني من حرب الابادة.

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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