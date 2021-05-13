((عزفٌ على مقامِ النَّهاوَند)) - ريتا عودة

2021/05/13 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة *في الزُّحامِ،لاملامح ترويعطشيلوجهكَ أنتَ...حبيبي..!*وإذا قُرعَتْ أجراسُ الكَنائسِ المهْجورة في فكرِك فجْأة،إعلَم أنّه: ...........العشق.*قَلْبُكَ مَسْجِدٌ، أَذَّنَ العِشْقُ لِلْتَعَبُّدِفِيهِ، فَأتَيْتُ تَسْبِقُنِي الفَرَاشَاتُ.*((جاذبيّة عشقيَّة))لمْ يرتعِشْ قلبي حينَ كالتُّفا ......





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