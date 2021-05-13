2021/05/13 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد -في حكاية بيعنا للقضية حكايا وحكايا..



وهذه الحكايا تستدعي الحكاية!-اسمع في كلامك نبرة السخريّة..



هل تقصدينها؟ -معاذ الله يا رفيق..



أتكلم الحقيقة، والحقيقة ساخرة بطبيعتها..



كيف لا تكون ساخرة في هذا الواقع المزري؟-ما تقصدين ب “بيعنا للقضية”؟-جميع العرب والمسلمين باعوا القضية..



أقول لك كيف..



باعوها عندما رضوا بحكم من يدعون الإسلام لعقول شبابهم..



باعوها عندما أفسحوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف وقف العرب (المسلمون) مع اسرائيل -اسمها محمد 22- - لمى محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف وقف العرب (المسلمون) مع اسرائيل -اسمها محمد 22- - لمى محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).