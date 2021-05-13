2021/05/13 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم ، تمتلك 17% فقط من لقاحات فيروس كورونا ، بينما تمتلك البلدان الأغنى 83%.وكشف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: البلدان الغنية تمتلك 83% من لقاحات فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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