بعد قرارات لجنة الصحة والسلامة.. الامانة العامة توضح بشأن الدوام الرسمي- عاجل

2021/05/13 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس، توضيحاً بعد قرار اللجنة العليا تعطيل الدوام بالدوائر بدءاً من الإثنين.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في حديث اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه فيما يخص توقيتات عودة الدوام الرسمي إلى مؤسسات الدولة كافة، فإن عطلة عيد الفطر المبارك تنتهي يوم الأحد الموافق 16/5/2021، ويبدأ تعطيل الدوام الرسمي بحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (20 لسنة 2021) يوم الإثنين الموافق 17/5/2021".

وأضاف إنه "تطبيق القرار الجديد يبدأ مع سريان فرض حظر التجوال الجزئي من التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات الصحية الواردة ضمن القرار".

وقررت اللجنة العليا اليوم تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة بدءا من تاريخ 2021/5/17 إلى 2021/5/20 وعدم السماح بدخول المنسوبين والمراجعين إلى الدوائر كافة دون ارتداء الكمامة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات دون استثناء للمخالفين للإجراءات الوقائية.

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