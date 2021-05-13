2021/05/13 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يستبعد تورط بوتين في الهجوم الإلكتروني "الروسي" على أنابيب كولونيال

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