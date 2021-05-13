2021/05/13 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، أن محتجين أوقفوا حافلة فريق ليفربول في طريقها لملعب “أولد ترافورد” في محاولة منهم لعرقلة إقامة مباراته ضد مانشستر يونايتد مرة أخرى.وقال مراسل موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماهير تعترض حافلة ليفربول المتوجهة إلى ملعب “أولد ترافورد” وتثقب إطاراتها المركز الخبري الوطني.

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