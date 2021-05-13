مصائد العسل أو السنونوات فن رفيع للإيقاع بالخصوم

2021/05/13 | 21:42 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصائد العسل أو السنونوات فن رفيع للإيقاع بالخصوم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصائد العسل أو السنونوات فن رفيع للإيقاع بالخصوم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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