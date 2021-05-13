خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بعد رفع الحظر الشامل

2021/05/13 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني =============قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( ٢٠) لسنة ٢٠٢١ .......................في إطار الحرص الحكومي على السماح للمواطنين الكرام بمراجعة مراكز التلقيح بسهولة ويسر وضمان تلقيح اكبر عدد منهم، لكسر سلسلة فايروس كورونا وتعزيز إجراءات الصحة والسلامة الوطنية وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت اللجنة قرارها المرقم ( ٢٠) لسنة ٢٠٢١ المدرج أدناه المتعلق بإيقاف حضر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات أيام العيد وما بعده واستئناف الحظر الجزئي الذي يبدأ من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة فجرا.كما أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على القوات الأمنية والفرق الصحية كافة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من لبس الكمام والتباعد البدني ومحاسبة المخالفين بشدة وتطبيق العقوبات دون استثناءات.



وهنا تدعو خلية الإعلام الأمني المواطنين في جميع محافظات البلاد إلى الالتزام التام بإجراءات السلامة الوقائية تجنبا لتعريضهم للمسائلة القانونية ومساهمة منهم في تطويق الفايروس ودرء مخاطره عن جميع العراقيين. ==============١٣ ايار ٢٠٢١

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