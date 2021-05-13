امانة مجلس الوزراء: قرار رفع الحظر بتوصية من الصحة لاستمرار التلقيح- عاجل

2021/05/13 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ان قرار رفع حظر التجوال جاء بتوصية من وزارة الصحة وتكمن اهميته لاستمرار عملية التلقيح الخاصة بالمواطنين وعدم وجود اي عرقلة امامهم وهذا امر ضروري للحد من انتشار كوفيد 19.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان اللجنة العليل للسلامة الوطنية وعندما اتخذت هذه القرارات هي للتخفيف عن كاهل المواطن من مسالة الحظر الكامل والجميع يراهن على الوعي للمواطن بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد".

واضاف ان "القرار جاء بتوصية من وزارة الصحة لاستمرار عملية التلقيح الخاصة بالمواطنين وعدم وجود اي عرقلة امامهم وهذا امر ضروري للحد من انتشار كوفيد 19".

واصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، قراراً رسمياً، بايقاف الحظر الشامل جزئياً في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

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