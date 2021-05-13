الكاظمي يلقي كلمة مساء اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لتشكيل الحكومة

2021/05/13 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومرور عام على تشكيل الحكومة .





الوقت : الساعة 10 مساء

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