خلية الإعلام تصدر توجيهاً إلى المواطنين بعد رفع الحظر الشامل على التجوال

2021/05/13 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت خلية الإعلام الأمني، الخميس، المواطنين، إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية، وذلك بعد قرار تعليق الحظر الشامل للتجوال.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (13 أيار 2021)، أنه "في إطار الحرص الحكومي على السماح للمواطنين الكرام بمراجعة مراكز التلقيح بسهولة ويسر وضمان تلقيح اكبر عدد منهم، لكسر سلسلة فايروس كورونا وتعزيز إجراءات الصحة والسلامة الوطنية وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت اللجنة قرارها المرقم ( ٢٠) لسنة ٢٠٢١ المدرج أدناه المتعلق بإيقاف حضر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات أيام العيد وما بعده واستئناف الحضر الجزئي الذي يبدأ من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة فجرا".

وأضافت، " أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على القوات الأمنية والفرق الصحية كافة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من لبس الكمام والتباعد البدني ومحاسبة المخالفين بشدة وتطبيق العقوبات دون استثناءات".

ودعت الخلية "المواطنين في جميع محافظات البلاد إلى الالتزام التام بإجراءات السلامة الوقائية تجنبا لتعريضهم للمسائلة القانونية ومساهمة منهم في تطويق الفايروس ودرء مخاطره عن جميع العراقيين".

وأصدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، قراراً رسمياً، بايقاف الحظر الشامل جزئياً في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وجاء في وثيقة صادرة عن اللجنة تلقى "ناس" نسخة منها (13 أيار 2021)، انه "بناء على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء/ رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونظرا لتدني اعداد الملقحين بسبب تطبيق حظر التجول الشامل ولاستمرار حركة المواطنين للتوجه الى المنافذ التلقيحية واستلام جرعات اللقاح.



قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا) في جلستها السادسة المنعقدة 13/5/2021، ما يأتي:

اولا- ايقاف حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات كافة طيلة ايام العيد وما بعده، واستئناف حظر التجول الجزئي من الساعة (9) مساء الى الساعة (5) صباحا طيلة ايام الاسبوع مع مراعاة الاتي:

الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي ودور السينما وقاعات المناسبات والاعراس والمسابح والمساجات خلال عطلة عيد الفطر المبارك فقط".

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