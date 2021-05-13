وزارة النقل: وصول 410 عراقيا من العالقين في الهند إلى مطار بغداد

2021/05/13 | 21:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل العراقية، عن وصول أربع مئة وعشرة مواطنا عراقياً تم إجلائهم من الهند على متن الرحلة الاستثنائية المباشرة التي نفذتها إحدى طائرات الناقل الوطني.

وذكر بيان صدر عن مدير عام الشركة العامة للموانئ، كفاح حسن، أنه استناداً لتوجيهات وزير النقل، وبعد استجابتهِ لمناشدة العراقيين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتنسيق العالي مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية لدى نيودلهي، بهدف تسهيل إجراءات إعادة المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف إنسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا تم تنفيذ هذه الرحلة بنجاح.

وأضاف حسن، أن جميع الوافدين على متن الرحلة المذكورة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما، من قبل فرق وزارة الصحة العراقية، فضلا عن تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالمياً.

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