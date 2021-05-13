توصيات جديدة بشأن ارتداء الكمامة في الولايات المتحدة

2021/05/13 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء أقنعة الوجه سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة.

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