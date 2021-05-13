القبض على ارهابي يروم استهداف المواطنين خلال العيد في نينوى

2021/05/13 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي في قضاء تلعفر في محافظة نينوى كان يخطط لاستهداف المواطنين خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وقالت المديرية في بيان صحفي” انه استنادا الى معلومات استخبارية اشارت لوجود عبوة ناسفة مزروعة في قرية بئر الحلو في ناحية العياضية التابعة الى قضاء تلعفر حيث تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٥ وفوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ بالتوجه نحو الهدف ،والوصول الى العبوة وظهر انها وهمية وبجانبها ورقة تهديد نسبت الى عصابات داعش الارهابية تتوعد بتنفيذ عمليات ارهابية خلال عيد الفطر المبارك .

واضافت انه “نتيجة لذلك قامت مفارز الاستخبارات العسكرية والقوة الساندة لها الى تطويق المنطقة وشن عملية بحث وتفتيش عن الفاعل ، ومقاطعة المعلومات والتي اسفرت عن تحديد مكان الارهابي والقبض عليه والذي اعترف بزراعته للعبوة وكتابة التهديد مبتغيا بث الرعب بين المواطنين وزعزعة امن واستقرار منطقته خلال العيد، فيما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه”.

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