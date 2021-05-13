الصحة توصي بتشديد الإجراءات لمنع دخول السلالة الهندية

2021/05/13 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الخميس، على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم دخول السلالة الهندية إلى العراق والحد من انتشارها.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير: إنه "لا يمكن التكهن بدخول السلالة الهندية إلى العراق"، مبينا أن "السلالة كلما انتشرت أكثر في العالم زادت فرصة دخولها للبلاد كالسلالة البريطانية وغيرها".

وأضاف، أن "الوزارة ليست لديها القدرة على تشخيص السلالة الهندية حالياً"، مبينا أن" الصحة العالمية يمكن أن تساعد على اكتشاف السلالة الهندية لاسيما في دول الشرق الأوسط".

ودعا عبد الأمير إلى "ضرورة تشديد الاجراءات الوقائية لضمان عدم دخول السلالة الهندية الى العراق والحد من انتشارها".

وبين: أن "المؤسسات الصحية قادرة على استيعاب اعداد الاصابات لكن زيادة الاصابات تؤدي الى زيادة الوفيات"، مؤكداً أن "هدف الصحة المستمر هو تقليل أعداد الوفيات".

PUKmedia وكالات

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