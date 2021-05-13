2021/05/13 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: شعبنا العظيم بكل فعالياته مدعو الى دعم المشاركة في الانتخابات

الكاظمي: القوى التي قارعت أقـسى دكتاتوريات العصـر الحديث جديرة بدون شك بأن تفي بهذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحرجة

الكاظمي: قوانا وأحزابنا السياسية الوطنية مدعوة الى استحضار جوهر الوطن والتكاتف معاً لحمايته

الكاظمي: حددنا العاشر من تشرين المقبل موعداً نهائيا للانتخابات المُبكرة

الكاظمي: العراق كان يقف فيه على مُفترق طُرق جرّاء أزمة اجتماعية حادّة

الكاظمي: ‌‎أقف أمامكم اليوم بعد عامٍ من أدائي اليمين رئيساً لمجلس الوزراء

كلمة الكاظمي بمناسبة عيد الفطر ومرور عام على تشكيل الحكومة

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