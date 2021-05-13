الصحة: تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم دخول السلالة الهندية إلى العراق

2021/05/13 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت وزارة الصحة العراقية، على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم دخول السلالة الهندية من فيروس كورونا إلى البلاد والحد من انتشارها.

وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن التكهن بدخول السلالة الهندية إلى العراق، مبينا أن السلالة كلما انتشرت أكثر في العالم زادت فرص دخولها للبلاد كالسلالة البريطانية وغيرها، مشيرا إلى عدم قدرة وزارة الصحة على تشخيص السلالة الهندية حالياً،داعيا إلى ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم دخول السلالة الهندية الى العراق والحد من انتشارها.

وبين عبد الأمير أن المؤسسات الصحية قادرة على استيعاب أعداد الإصابات، لكن زيادة الإصابات تؤدي الى زيادة الوفيات، مؤكداً أن هدف الصحة المستمر هو تقليل أعداد الوفيات.

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