الكاظمي بمناسبة ذكرى تشكيل الحكومة: واجهنا تحديات كبيرة والعراق كان يقف على مفترق طرق

2021/05/13 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، النجاحات التي حققتها الحكومة العراقية برئاسته، وذلك بمناسبة مرور عام على تشكيلها.

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وقال الكاظمي خلال كلمة له، تابعها "ناس" (13 أيار 2021)، إن "الحكومة و‌‎رُغمَ تحدّيات جائحةِ كورونا حققتِ تقدماً في السيطرة على الوباء"، مشيرا الىان "العراق كان يقف فيه على مُفترق طُرق جرّاء أزمة اجتماعية حادّة"، مبينا ان "مُهمَتنا الاساسية هي إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وعادلةٍ وقد حددنا العاشر من تشرين هذا العام موعداً نهائيا لهذه للانتخابات المُبكرة".

وتابع، حكومتي قدمت كل الدعم لإنجاح الانتخابات وسنعمل على حماية العملية الانتخابية القادمة".

وتابع بالقول، "قوانا وأحزابنا السياسية الوطنية مدعوة الى استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته وان القوى التي قارعت أقـسى دكتاتوريات العصـر الحديث جديرة بدون شك بأن تفي بهذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحرجة".

ودعا الكاظمي "الشعب العراقي بكل فعالياته الاجتماعية والشبابية والدينية والثقافية الى دعم المشاركة في الانتخابات"، لافتا الى انه "أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعمِ أي حزبٍ أو طرفٍ على حسابِ الآخر وسنقوم بدورنا في حماية العملية الانتخابية القادمة".

يتبع...

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