خلية الاعلام الامني تدعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات تجنباً للعقوبات

2021/05/13 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، المواطنين في جميع محافظات البلاد إلى الالتزام التام بإجراءات السلامة الوقائية تجنبا لتعريضهم للمسائلة القانونية ومساهمة منهم في تطويق الفايروس ودرء مخاطره عن جميع العراقيين.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في إطار الحرص الحكومي على السماح للمواطنين الكرام بمراجعة مراكز التلقيح بسهولة ويسر وضمان تلقيح اكبر عدد منهم، لكسر سلسلة فايروس كورونا وتعزيز إجراءات الصحة والسلامة الوطنية وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت اللجنة قرارها المرقم ( ٢٠) لسنة ٢٠٢١ المدرج أدناه المتعلق بإيقاف حضر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات أيام العيد وما بعده واستئناف الحظر الجزئي الذي يبدأ من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة فجرا.

كما أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على القوات الأمنية والفرق الصحية كافة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من لبس الكمام والتباعد البدني ومحاسبة المخالفين بشدة وتطبيق العقوبات دون استثناءات.

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