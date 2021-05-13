عاجل | الكاظمي: سيجد كلُ من يعتقد أنه أقوى من الدولة نفسه مسائلا أمام مؤسساتها القانونية مهما كبُر شأنه

2021/05/13 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: سيجد كلُ من يعتقد أنه أقوى من الدولة نفسه مسائلا أمام مؤسساتها القانونية مهما كبُر شأنه

الكاظمي: قتلة الناشط الشهيد إيهاب الوزني في كربلاء سيواجهون المصير الذي واجهه قتلة أحمد عبد الصمد في البصرة وباقي الشهداء

الكاظمي: خلال هذا العام أثبتت الحكومة عهودها لكم بأنها لن تسمح بالاستخفاف بالدم

الكاظمي: عرضنا نتائج لجان التحقيق التي شكلت في بعض الأحداث المؤسفة

الكاظمي: هناك لجان تحقيقية مازالت تعمل بلا كلل في قضايا الاغتيالات الإجرامية التي وقعت خلال العام الماضي

الكاظمي: الحكومة الحالية عملت على ترسيخ مبدأ الإعلان على نتائج التحقيق بموعدها المحدد

الكاظمي: قواتنا حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي

الكاظمي: ‌‎رُغمَ تحدّيات جائحةِ كورونا حققتِ الحكومةُ تقدماً في السيطرة على الوباء

الكاظمي: نجحنا بقتل الإرهابي الذي يُسمي نفسه والي العراق ونائب الخليفة المكنى أبو ياسر العيساوي

الكاظمي: نجحنا أيضا بقتل نائب والي داعش في العراق ومنسق داعش لعمليات سوريا والعراق

الكاظمي: عازمون على تجفيف منابع الإرهاب من خلال سلسلة عمليات سيتم إطلاقها لمواجهة جيوب داعش وذيوله

الكاظمي: خلال العام الماضي أيضاً تصدت قواتنا البطلة للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية

الكاظمي: لدينا مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة

الكاظمي: مازال هناك من يحاول التنمّر على الدولة مُستغلاً ظروف العراق الاستثنائية

الكاظمي: التنمر على الدولة ليس بلا ثمن سواء اليوم أو غداً

الكاظمي: سنقوم بدورنا في حماية العملية الانتخابية القادمة

الكاظمي: أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعمِ أي حزبٍ على حسابِ الآخر

الكاظمي: شعبنا العظيم بكل فعالياته مدعو الى دعم المشاركة في الانتخابات

الكاظمي: القوى التي قارعت أقـسى دكتاتوريات العصـر الحديث جديرة بدون شك بأن تفي بهذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحرجة

الكاظمي: قوانا وأحزابنا السياسية الوطنية مدعوة الى استحضار جوهر الوطن والتكاتف معاً لحمايته

الكاظمي: حددنا العاشر من تشرين المقبل موعداً نهائيا للانتخابات المُبكرة

الكاظمي: العراق كان يقف فيه على مُفترق طُرق جرّاء أزمة اجتماعية حادّة

الكاظمي: ‌‎أقف أمامكم اليوم بعد عامٍ من أدائي اليمين رئيساً لمجلس الوزراء

الكاظمي: الفريق مازال يجمع البياناتِ والشهادات حول أحداث تشرين

الكاظمي: سوف تعلنُ نتائج أحداث تشرين فور صدورها

الكاظمي: الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتعاطي مع تداعيات تلك الأحداث مثل الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب التظاهرات

الكاظمي: التظاهر حق دستوري واعتبرنا الضحايا في ساحات الاحتجاج شهداء وتم ضمان حقوقهم

الكاظمي: أطلقنا مشروعاً للحوار الوطني الشامل يشمَل المتظاهرين ويثبّتُ مطالبَهم المشروعة

الكاظمي: ملفِ مُكافحة الفساد كانت هناك قبل هذا العام أقوالٌ فقط

الكاظمي: ما فعلناه خلال عامٍ واحدٍ من مكافحة الفساد يُساوي فعلياً ما انتجتهُ كلُ الجهودِ بهذا الصدد لأكثر من 17 سنة الماضية

الكاظمي: كل دينار سرق من أموال الشعب العراقي سوف يرجع واليوم رجع جزء

الكاظمي: الحكومة التزمت بمساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم وإنهاء مشكلة النزوح الداخلي بشكل كبير

الكاظمي: أغلقنا خلال عام واحد أكثر من تسعين بالمائة من مخيمات النازحين

الكاظمي: دعمنا النازحين في العودةِ الطوعيةِ الى مناطقهم

الكاظمي: لن نسمح بتصنيفِ العراقيين على أساسِ دينهم أو مذهبِهم أو هويّتهِم

الكاظمي: قمنا برعاية اتفاقية َسِنجار التي عززت مسؤولية الحكومة الاتحادية لأهلِنا الإيزيديين في سنجار

الكاظمي: عززنا التفاهم الإيجابي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم

الكاظمي: الحكومةُ وجدت نفسها أمام واقعِ نقصِ المواردِ وإفراغ الخزينة والاعتمادِ الكاملِ على النِفط

الكاظمي: أطلقنا مشـروعاً إصلاحياً هو الورقة البيضاء

الكاظمي: قدمنا مشـروعَ الموازنة لعام 2021 بخطط طموحة لتنويع الاستثمار وتفعيل المشـروعات المتوقفة

الكاظمي: قلنا قبل عامٍ بصوتٍ مُرتفع إن العراق أولاً

الكاظمي: اسم العراق أكبر بكثير من أن يكون حديقة خلفية لأحد أو ملعباً لمغامرات أحد بل عامل سلام واستقرار للمنطقة والعالم

الكاظمي: نفتخر بالتطور الكبير لعلاقتنا مع جميع دول المنطقة المحبة للسلام

الكاظمي: نجاحِ زيارة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس للعراق كان انعكاساً لهذه السياسة

الكاظمي: نفتخر بموقعنا اليوم داخل المجتمع الدولي

الكاظمي: نؤكد موقف العراق برفض وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية الجبانة على أهلنا الفلسطينيين

الكاظمي: سياسة الانفتاح التي انتهجتها الحكومة انعكست على إعادة فتح مَعبر عرعر الحدودي مع السعودية المغلقِ منذ عقود

الكاظمي: وضعنا مساراً جديداً للسياسةِ الخارجيةِ يكونُ العراقُ فيها مُبادراً

الكاظمي: وقعنا العديد من الاتفاقياتِ مع تركيا في القضايا الأمنية والاقتصادية والاستثمارية

الكاظمي: المفاوضات مع إيران قد وصلت في مراحلها النهائية لبناء خطِ سكة حديد بين البصـرة والشلامجة

الكاظمي: وقعنا خمس عشـرة اتفاقية ومذكرة تفاهمٍ مع الأردن ومصـرَ حول الطاقةِ وخطوطِ النقل

الكاظمي: وقعنا أيضا عدداً من الاتفاقيات ومذكراتِ التفاهم مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإعادة تأهيل وبناء طرقٍ ومطارات وخطوط جديدة للسكك الحديدية

الكاظمي: تفعيل التفاهمات في الاتفاقيةِ الصينيةِ لتطبيقها على أرضِ الواقع

الكاظمي: توقيع عقود مع شركات أميركية كُبرى للاستثمارِ في العراق

الكاظمي: ملف الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة أثبتنا فيه أن الحوار والصـراحة والطرق المباشرة أكثر جدوى من العناد والتعنت والفوضى

الكاظمي: حققنا خلال ثلاث جلساتٍ من الحوار خطواتٍ متقدمةً لخروج ما تبقى من القوات القتالية للتحالف الدولي

الكاظمي: نعدُّ لجولاتٍ قادمة بين اللجان العسكرية لوضع الأطر الزمنية والفنية لتحقيق ذلك

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