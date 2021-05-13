2021/05/13 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: حقوق الدولة لا تسقط بالتقادم

كلمة الكاظمي بمناسبة عيد الفطر ومرور عام على تشكيل الحكومة

الكاظمي: قواتنا حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي

الكاظمي: ‌‎رُغمَ تحدّيات جائحةِ كورونا حققتِ الحكومةُ تقدماً في السيطرة على الوباء

الكاظمي: نجحنا بقتل الإرهابي الذي يُسمي نفسه والي العراق ونائب الخليفة المكنى أبو ياسر العيساوي

الكاظمي: نجحنا أيضا بقتل نائب والي داعش في العراق ومنسق داعش لعمليات سوريا والعراق

الكاظمي: عازمون على تجفيف منابع الإرهاب من خلال سلسلة عمليات سيتم إطلاقها لمواجهة جيوب داعش وذيوله

الكاظمي: خلال العام الماضي أيضاً تصدت قواتنا البطلة للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية

الكاظمي: لدينا مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة

الكاظمي: مازال هناك من يحاول التنمّر على الدولة مُستغلاً ظروف العراق الاستثنائية

الكاظمي: التنمر على الدولة ليس بلا ثمن سواء اليوم أو غداً

الكاظمي: سنقوم بدورنا في حماية العملية الانتخابية القادمة

الكاظمي: أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعمِ أي حزبٍ على حسابِ الآخر

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