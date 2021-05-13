عاجل | الكاظمي: حقوق الدولة لا تسقط بالتقادم
كلمة الكاظمي بمناسبة عيد الفطر ومرور عام على تشكيل الحكومة
الكاظمي: قواتنا حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي
الكاظمي: رُغمَ تحدّيات جائحةِ كورونا حققتِ الحكومةُ تقدماً في السيطرة على الوباء
الكاظمي: نجحنا بقتل الإرهابي الذي يُسمي نفسه والي العراق ونائب الخليفة المكنى أبو ياسر العيساوي
الكاظمي: نجحنا أيضا بقتل نائب والي داعش في العراق ومنسق داعش لعمليات سوريا والعراق
الكاظمي: عازمون على تجفيف منابع الإرهاب من خلال سلسلة عمليات سيتم إطلاقها لمواجهة جيوب داعش وذيوله
الكاظمي: خلال العام الماضي أيضاً تصدت قواتنا البطلة للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية
الكاظمي: لدينا مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة
الكاظمي: مازال هناك من يحاول التنمّر على الدولة مُستغلاً ظروف العراق الاستثنائية
الكاظمي: التنمر على الدولة ليس بلا ثمن سواء اليوم أو غداً
الكاظمي: سنقوم بدورنا في حماية العملية الانتخابية القادمة
الكاظمي: أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعمِ أي حزبٍ على حسابِ الآخر
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