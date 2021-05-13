إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

2021/05/13 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الإسرائيلية، الخميس، إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في الوقت الذي تشهد فيه تبادلا للقصف مع حركة حماس في قطاع غزة المحاصر.

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