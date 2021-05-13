العطلة ودوام الموظفين.. توضيح من مجلس الوزراء بعد إلغاء الحظر الشامل

2021/05/13 | 22:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الأمانة العامة موعد استئناف الدوام الرسمي في دوائر الدولة

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، توضيحًا حول دوام الموظفين بناءً على قرار اللجنة العليا بغلغاء حظر التجوال الشامل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح، إنّ "عطلة عيد الفطر تنتهي يوم الأحد الموافق 16 آيار/مايو، ليبدأ تعطيل الدوام الرسمي بحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (20 لسنة 2021) يوم الاثنين 17 آيار، على أن ستأنف الدوام في 23 من الشهر ذاته".

وأضاف، أنّ "تطبيق القرار الجديد يبدأ مع سريان فرض حظر التجوال الجزئي من التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحًا، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات الصحية الواردة ضمن القرار".

وقررت اللجنة العليا اليوم تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة 17 - 20 آيار/مايو، وعدم السماح بدخول المنسوبين والمراجعين إلى الدوائر كافة دون ارتداء الكمامة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات دون استثناء للمخالفين للإجراءات الوقائية.

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