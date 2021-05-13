صحة السليمانية تحذر من اهمال الاجراءات الوقائية

2021/05/13 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية من ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، ودعت المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور ياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: نتوقع ارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

واضاف: نحن ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

واوضح: ان هناك عدد كبير من السياح وصلوا الى محافظة السليمانية كما هناك اهمال للاجراءات الوقائية من قبل المواطنين لذا نحن نتوقع زيادة نسبة الاصابات بفايروس كورونا بعد عطلة العيد.

PUKmedia متابعة

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