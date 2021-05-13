2021/05/13 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن الانجازات التي تحققت خلال عام واحد من تشكيل حكومته، وفيما وصفها بـ”المِحنةً الكبيرة تم تجاوز مخاطرها”، دعا الى المضي لوضع العراق على الطريق الصحيح.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتحدث عن إنجازات حكومته في عامها الأول: تجاوزنا محنة كبيرة المركز الخبري الوطني.

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