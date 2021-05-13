محافظ النجف يعلن فتح السيطرات الخارجية ومقبرة وادي السلام أمام الزائرين

2021/05/13 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، فتح السيطرات الخارجية ومقبرة وادي السلام بالكامل أمام الزائرين.وقال الياسري في بيان، إنه "تم فتح مقبرة السلام بالكامل وفتح السيطرات الخارجية، بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، عدة قرارات بينها إيقاف الحظر الشامل طيلة أيام العيد وما بعده وتطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع فيما شددت على منع السفرات الجماعية بين المحافظات.

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