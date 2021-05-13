أنباء عن هجوم صاروخي من جنوب لبنان على إسرائيل

2021/05/13 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل وسط استمرار الأخيرة في حملة القصف المكثفة ضد قطاع غزة.

يتبع..

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