2021/05/13 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، لعدم التنمر على الحكومة، وفيما اكد ان فرق التحقيقات تجمع أدلة قتلة تشرين، قال إن حقوق الدولة لا تسقط بالتقادم.وقال الكاظمي في كلمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في سنوية الحكومة..



الكاظمي يدعو لعدم “التنمر” ويؤكد أن فرق التحقيقات تجمع أدلة قتلة تشرين المركز الخبري الوطني.

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