النقل: إعادة الوجبة الثالثة من العراقيين العالقين في الهند

2021/05/13 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن إعادة الوجبة الثالثة من العراقيين العالقين في الهند.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “تم اعادة الوجبة الثالثة من العراقيين العالقين في الهند، ونقلهم من مطار […]

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