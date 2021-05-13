شاومي تنافس آبل بالسماعات

2021/05/13 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت الشركة "شاومي" الصينية عن إطلاق سماعات بلوتوث تنافس بها نظيرتها الأمريكية "آبل".

وتحدث أحد كبار المديرين في الشركة عن طلاء نانو معين يوفر لمعانًا يشبه المرآة.

وتحتوي سماعة الرأس على إلغاء نشط للضوضاء، تعمل في ثلاثة أوضاع.



مترافقة مع نظام "الشفافية".



كما تعمل سماعات البلوتوث مع ثلاثة برامج ترميز صوتية.

وسيتم التقديم الرسمي لسماعة الرأس "FlipBuds Pro" في 13 أيار الحالي، بسعر يبلغ 150 دولارا.

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