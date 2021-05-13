توضيح من المرور العامة بشأن الكتل الكونكريتية في بغداد

2021/05/13 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اخلت مديرية المرور العامة، الخميس، مسؤوليتها من الحواجز الكونكريتية الموضوعة في بعض المواقع بالعاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 أيار 2021)، إنها "تؤكد بأن قطع الطرق بالكتل الكونكريتية هي ليس من ضمن اختصاص مديريتنا بل من ضمن اختصاص عمليات بغداد والقوة الماسكة للأرض".

وأوضح مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل حسين بأن "هذه الكتل الكونكريتية تعيق حركه السير أمام المركبات وتشوه جمالية بغداد الحبيبة".

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