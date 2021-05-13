إسرائيل تحشد قوات قرب غزة .. ارتال دبابات ومدرعات

2021/05/13 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود إسرائيليون يطلقون قذائف مدفعية من مدينة سديروت باتجاه قطاع غزة في 12 أيار/مايو 2021 © ا ف ب مناحيم كاهانا سديروت (اسرائيل) (أ ف ب) – نشرت إسرائيل الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط مواجهة إسرائيل في الداخل جبهة أخرى تتمثل في […]

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