واشنطن تؤيد عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

2021/05/13 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، الخميس، إن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني "بداية الأسبوع المقبل".

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