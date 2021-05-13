2021/05/13 | 23:42 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بنيامين نتناهيو : ماضون بضرب القدرات العسكرية لحركة حماس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 23:42.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنيامين نتناهيو : ماضون بضرب القدرات العسكرية لحركة حماس) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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