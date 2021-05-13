2021/05/13 | 23:42 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رويترز : مقتل 7 اسرائيليين واصابة العشرات بجروح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 23:42.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز : مقتل 7 اسرائيليين واصابة العشرات بجروح) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز : مقتل 7 اسرائيليين واصابة العشرات بجروح) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز : مقتل 7 اسرائيليين واصابة العشرات بجروح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).