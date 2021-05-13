توضيح من المرور العامة بشأن الكتل الكونكريتية في بغداد: ليس من اختصاصنا

2021/05/13 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اخلت مديرية المرور العامة، الخميس، مسؤوليتها من الحواجز الكونكريتية الموضوعة في بعض المواقع بالعاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان، إنها "تؤكد بأن قطع الطرق بالكتل الكونكريتية هي ليس من ضمن اختصاص مديريتنا بل من ضمن اختصاص عمليات بغداد والقوة الماسكة للأرض".وأوضح مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل حسين بأن "هذه الكتل الكونكريتية تعيق حركه السير أمام المركبات وتشوه جمالية بغداد الحبيبة".

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