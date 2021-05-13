بايدن يشيد بهذا “اليوم العظيم” بعد إلغاء إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة

2021/05/13 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بما وصفه بـ”اليوم العظيم” في مكافحة جائحة كوفيد-19 بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين في أغلب الأماكن المغلقة.وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض “إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة”، مضيفا “أعتقد أنها خطوة […]

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