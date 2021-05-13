2021/05/14 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى "إنستغرام" اللوم على خلل تقني تسبب مؤخرا بحذف وحظر منشورات مرتبطة بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، هذا الأسبوع، ما أثار استياء عدد من مستخدمي التطبيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إنستغرام" يوضح سبب حذف منشورات عن الأقصى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إنستغرام" يوضح سبب حذف منشورات عن الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).