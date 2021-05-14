محافظ كربلاء يوجه برفع السيطرات وفتح الشوارع أمام حركة المواطنين

2021/05/14 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، برفع السيطرات وفتح الشوارع أمام حركة المواطنين.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحافظ نصيف جاسم الخطابي وجه برفع السيطرات الداخلية وفتح شوارع المحافظة امام حركة المواطنين، بعد اعلان رفع الحظر الشامل للتجوال".

واضاف ان "المحافظ شدد على الالتزام باجراءات السلامة والوقاية".

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