إسرائيل تعلن توغل قواتها في غزة .. ارتال دبابات ومدرعات

2021/05/14 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود إسرائيليون يطلقون قذائف مدفعية من مدينة سديروت باتجاه قطاع غزة في 12 أيار/مايو 2021 © ا ف ب مناحيم كاهانا سديروت (اسرائيل) (أ ف ب) – الجيش الإسرائيلي يعلن توغل قواته في قطاع غزة نشرت إسرائيل الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط […]

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