2021/05/14 | 01:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، خطة لمعالجة ملف العشوائيات الذي يخص 12% من سكان العراق، فيما أشارت إلى أن الشروع بهذه الخطة مشروط بإقرار قانون تسوية السكن العشوائي.وقال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم الوزارة ، لوكالة الأنباء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يخص 12% من السكان.. خطة حكومية في العراق لمعالجة ملف العشوائيات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يخص 12% من السكان.. خطة حكومية في العراق لمعالجة ملف العشوائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).