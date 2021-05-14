أسعار النفط تتراجع بعد استئناف

2021/05/14 | 01:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال جلسة تعاملات اليوم الخميس، لتكبح بذلك جماح سلسلة من المكاسب التي استمرت لمدة أربعة أيام بعد أن بدأت شركة كولونيال بايب لاين عملية استئناف خدماتها على الساحل الشرقي من الولايات المتحدة بعد إغلاق استمر ستة …

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