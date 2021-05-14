ماذا تعني الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين؟* - رشيد غويلب

2021/05/14 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: نانسي فريزرترجمة: رشيد غويلب نانسي فريزر (Nancy Fraser) من مواليد 1947 في بالتيمور، ماريلاند في الولايات المتحدة، فيلسوفة واستاذة علوم سياسية، وواحدة من أشهر النسويات الأمريكيات.



كما تعدّ من أهم فلاسفة الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدية.



من أهمّ مشاغلها نجد موضوع اختصاصها الأوّل وهو الفلسفة السياسيّة، ومن الإشكاليّات التي بحثت فيها نذكر العدالة والحقّ، والنظريّة ال ......





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