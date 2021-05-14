مواطنة بين زغرودة وصاروخ - جواد بولس

2021/05/14 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس لن يجروء أحد على التكهن كيف ستنتهي هذه الهبة الفلسطينية التي استدرجتها، هذه المرّة، اعتداءات المستوطنين المستوحشين على المواطنين الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية، وتحديدًا في حي "الشيخ جراح" الذي يشهد، منذ سنوات، حملة تطهير شرسة من سكانه العرب، ومحاولات لتهويده، على غرار ما جرى ويجري في أحياء مقدسية أخرى مثل سلوان وراس العامود وشعفاط وغي ......





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