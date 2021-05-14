تداعيات استهداف المصالح الأميركية في العراق

2021/05/14 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة استهداف المصالح الأميركية في العراق وانسحاب شركة "لوكهيد مارتن من قاعدة بلد، كيف ستأثر في محاربة الإرهاب؟

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