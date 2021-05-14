2021/05/14 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 5 ايار/مايو 2021 لدبوس مزخرف من حجر الياقوت والماس © ا ف ب فابريس كوفريني جنيف (أ ف ب) – بيعت حلي مزخرفة بالياقوت الأزرق والماس كانت عائدة لابنة نابوليون بالتبني، في مزاد في جنيف في مقابل مليون ونصف مليون فرنك سويسري (1,65 مليون دولار)، ما تخطى بدرجة كبيرة تقديرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع حلي لابنة نابوليون في مزاد مقابل 1,65 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع حلي لابنة نابوليون في مزاد مقابل 1,65 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).