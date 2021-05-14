لأول مرة منذ بدء العملية.. قوات إسرائيلية برية تتوغل في غزة

2021/05/14 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الخميس، أن قوات جوية وبرية إسرائيلية تشن غارات في قطاع غزة، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بمواصلة العملية العسكرية.

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