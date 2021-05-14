الجيش الأميركي يسحب 120 عنصرا عسكريا ومدنيا من إسرائيل

2021/05/14 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ذكر مصدر مسؤول في البنتاغون، أن الجيش الأميركي سحب 120 عنصرا عسكريا ومدنيا من إسرائيل بسبب تصاعد الصراع مع الفلسطينيين.

وقال المصدر إن "القيادة الأميركية سحبت حوالي 120 من العسكريين والمدنيين الذين كانوا في إسرائيل".

وأضاف المصدر أن "هؤلاء الأشخاص غادروا إسرائيل اليوم على متن طائرة عسكرية من طراز C-17 إلى ألمانيا".

وأوضح المصدر أن "هذه المجموعة كانت في إسرائيل لعقد سلسلة من اجتماعات التخطيط للتدريبات العسكرية المقبلة"، مشيرا الى ان "انسحابهم جاء بسبب تصاعد العنف وعدم قدرة الطائرات التجارية على الطيران في الداخل والخارج، لذلك تم اتخاذ القرار بأنه من الأفضل لهم المغادرة مبكرا عن طريق النقل العسكري".

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