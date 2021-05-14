باحث: ارتداء الكمامات لمن تلقوا اللقاح ضروري في هذه الأماكن

2021/05/14 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصر بعض خبراء الصحة على ضرورة أن يرتدي الشخص الكمامة في حال تواجده ضمن مجموعات كبيرة، حتى لو كان قد تلقى فعلا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل.

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